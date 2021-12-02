Краснов предложил ввести в КоАП дисквалификацию за непринятие мер сотрудниками контроля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ввести в КоАП изменения, касающиеся дисквалификации за непринятие мер по устранению нарушений контрольно-надзорными органами. Об этом он заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина после ЧП на шахте "Листвяжная".

"Внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев ответственность должностных лиц уполномоченных органов за непринятие мер по устранению нарушений при реализации контрольно-надзорных функций (невыдача предписаний, необеспечение устранения нарушений, освобождение от наказания и других), в том числе в виде их дисквалификации, наделив прокурора правом возбуждения соответствующих дел", - сказал Краснов. Он отметил, что Генпрокуратура готова подключиться к этой работе, представить дополнительные обоснования.

Также Краснов считает необходимым приостановить рассмотрение в Госдуме законопроекта, предусматривающего возможность продления сроков эксплуатации технических устройств и сооружений по решению руководителя предприятия, основанному лишь на диагностировании оборудования специалистом, чья деятельность не лицензируется, до выработки механизма эффективного контроля. Кроме того, надо определить четкую последовательность действий инспекторов при осуществлении постоянного госконтроля, обеспечить видеофиксацию проверочных мероприятий непосредственно на шахтах.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.