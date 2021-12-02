Жителей домов, признанных аварийными до 2017 года в Калининграде, расселят к 2024 году

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают до конца 2023 года завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Сейчас мы скрупулезно изучаем жилой фонд, признанный аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2021 года, чтобы начать формировать перечни муниципальных образований, списки домов, которые войдут в новую программу. При этом нам необходимо досрочно выполнить текущую программу. Ориентировочно до конца 2023 года весь жилой фонд, признанный аварийным до 2017 года, мы сможем расселить", - заявил министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, на эти цели в бюджете предусмотрено более 1,44 млрд рублей на период 2022-2023 годов. Такой объем позволит в ускоренном порядке расселить оставшиеся жилые помещения. При этом уже сегодня план по расселению перевыполнен на 18% - расселено более 1,5 тыс. человек. Проект предусматривает как предоставление новых квартир, так и выплаты гражданам на приобретение жилья.