Петербургский поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" отметил 10-летний юбилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Петербургский добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" отметил 2 декабря круглую дату - свое 10-летие, сообщили на пресс-конференции представители отряда.

"Мы ведем статистику. Мы собираем статистику и выкладываем ее в наших социальных сетях ежемесячно. Но у нас статистика с каждым месяцем, с каждым годом растет, не только по детям - в принципе по всем категориям пропавших. Это не означает, что в городе, в стране пропадают больше взрослых людей или больше детей. Это говорит только о том, что об отряде узнают все больше и больше людей, поэтому к нам все чаще обращаются за помощью", - отметил руководитель пресс-службы петербургского отряда Антон Паулин.

Согласно этой статистике, за 10 лет существования отряда волонтеры приняли 11 474 обращения о помощи в поиске пропавших людей. Более 8,5 тыс. из них волонтерам удалось удовлетворить в полной мере - людей нашли живыми. Еще 1107 человек обнаружили погибшими. Поиски 339 человек до сих пор продолжаются, так как, по словам представителей отряда, каждую заявку они отрабатывают до конца. Также "ЛизаАлерт" проводит профилактические занятия для дошкольников и школьников на основе большого поискового опыта отряда.

Петербургский отряд "ЛизаАлерт" появился в 2011 году, во время поисков Паши Костюнина в Отрадном. Мальчика не удалось найти до сих пор, но попытки это сделать поисковики не оставляют. Петербургский отряд насчитывает на сегодняшний день 553 добровольца. Для желающих присоединиться каждый месяц проводятся вводные лекции. Отряд ведет тесное сотрудничество с МВД и МЧС Петербурга и области, а также другими добровольческими поисковыми отрядами.