Поезд "Лыжная стрела" возобновит сообщение между Ростовом-на-Дону и "Розой Хутор"

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и сочинским курортом "Роза Хутор" запустят на новогодние праздники, поезд "Лыжная стрела" начнет курсировать с 29 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Специально для любителей горнолыжного спорта между Ростовом-на-Дону и Розой Хутор на время новогодних каникул традиционно запустят поезд №018С/018Э "Лыжная стрела". Продажи билетов уже открыты", - говорится в сообщении.

Состав отправится из Ростова-на-Дону 29 и 30 декабря, а также 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января. В обратном направлении он поедет 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 января. Предусмотрены остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Лоо, Сочи, Хосте, Адлере.

"Стоит отметить, что во время курсирования в предыдущие годы "Лыжная стрела" успела завоевать популярность у пассажиров благодаря возможности совершить комфортную поездку к местам зимнего отдыха", - добавили в пресс-службе, уточнив, что спортивный инвентарь, например, сноуборды, лыжи, хоккейные клюшки, можно перевозить бесплатно.

Во время поездки у проводников можно приобрести ски-пассы.