Кузбасский политех начал сотрудничество с Китайским центром технологий стран ШОС

ТАСС, 2 декабря. Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) будет сотрудничать с Китайским центром трансфера технологий государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в создании международной системы услуг в области технологических инноваций, науки и технологий, культуры, экономики и торговли. Об этом сообщается на сайте КузГТУ.

"Второго декабря 2021 года в Кузбасском государственном техническом университете в рамках конференции "Обсуждение путей развития научно-технического, инновационного и культурного сотрудничества" состоялось подписание соглашения с Китайским центром трансфера технологий государств - членов ШОС. Соглашение предусматривает создание международной системы услуг в области технологических инноваций, науки и технологий, культуры, экономики и торговли с использованием научных и образовательных ресурсов, а также расширение возможностей научно-исследовательских институтов в сфере передачи технологий, содействия интеграции производства, образования и исследований", - говорится в сообщении.

В прошлом году на встрече лидеров международного сотрудничества стран ШОС был отмечен вклад вуза в развитие международных отношений и отечественной дипломатии. Участники встречи из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана признали успешным опыт Кузбасского политеха в реализации Международной акселерационной программы "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор".

"Наш университет является базовым вузом горнодобывающей отрасли, флагманом подготовки инженерного корпуса страны. Такие формы научно-академической коллаборации позволят нам эффективно использовать имеющийся потенциал, консолидировать и наращивать ресурсы для решения первоочередных проектов, в том числе, создание на базе Кузбасского политеха Российско-китайского языкового центра", - приводятся в сообщении слова ректора КузГТУ Алексея Яковлева.

Заместитель директора Китайского центра трансфера технологий государств - членов ШОС Сяо Чангуо добавил, что организация планирует поддерживать стабильное экономическое развитие стран ШОС и активно продвигать международные обмены и сотрудничество в рамках концепции "Один пояс, один путь".