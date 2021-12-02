Саудовская Аравия изменила условия для умры из-за омикрон-штамма

Телеканал передает, что для совершения умры паломникам необходимо быть вакцинированными двухкомпонентными препаратами от COVID-19, одобренными в королевстве. Паломники, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, но не входящими в список одобренных королевством препаратов, должны будут пройти трехдневный карантин и предоставить отрицательный ПЦР-тест спустя 48 часов после карантина.

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия назвала новые условия для совершения малого хаджа (умры) в связи с распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг телеканал Al-Jazeera со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры.

Согласно постановлению министерства, срок пребывания паломников в королевстве был увеличен до 30 дней. Ранее иностранцам во время совершения малого хаджа разрешалось оставаться в стране 10 дней. Также отмечается, что к совершению умры будут допущены только лица, достигшие 18 лет.

Умра - малый хадж - может совершаться в любое время года в отличие от большого хаджа, который строго ограничен временными рамками.

В министерстве пояснили, что введение новых условий для прибывающих из-за границы паломников связано с выявлением в стране первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Однако министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джаладжил заявил, что "королевство продолжает следить за развитием ситуации в мире", призвав всех паломников "соблюдать меры безопасности и ограничительные предписания".

С 1 ноября прошлого года Саудовская Аравия разрешила иностранцам паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине. Первоначально пропускная способность была ограничена 30%, постепенно она была доведена до 100%. В сентябре власти королевства разрешили совершать умру паломникам старше 70 лет.