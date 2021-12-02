Около 200 человек привились в новогодних пунктах вакцинации в Сочи в первый день их работы

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Четыре новогодних мобильных пункта вакцинации, которые открыли на базе Домов культуры во всех районах Сочи, приняли порядка 200 человек в первый день работы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Темпы вакцинации в Сочи - одни из самых высоких в Краснодарском крае. В городе работают 28 прививочных пунктов, в том числе мобильных, во всех районах города. Ежедневно прививку от коронавируса ставят более 1 тыс. человек.

"Порядка 200 человек привились в новых пунктах вакцинации в первый день их работы", - сообщили в пресс-службе администрации.

Новые пункты открыли по поручению главы города Алексея Копайгородского. Они украшены в новогодней стилистике, а на входе посетителей встречают аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Юных сочинцев, которые приводят на прививку бабушек и дедушек, поздравляют сказочные герои, они же дарят детям новогодние сувениры.

По словам начальника управления социальной политики администрации города Александра Митникова, новые пункты вакцинации дали возможность жителям и гостям курорта быстро и комфортно сделать прививку.

Новогодняя вакцинация

Кроме того, в городе организовали вакцинацию Дедов Морозов - студентов-аниматоров, которые в период новогодних праздников будут выступать на утренниках и работать в семьях. Вакцинация проходит в рамках акции "С Новым годом, с QR-кодом!". Всего на курорте привились почти 50% студентов.

"Привитые студенты передают друг другу эстафету и призывают проявить активную гражданскую позицию и вакцинироваться", - пояснили в пресс-службе мэрии.

Акцию запустили заранее, чтобы за месяц молодые люди успели поставить оба компонента вакцины от коронавируса, подчеркнул начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.

Также волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек будут работать с 20 декабря на железнодорожных вокзалах Сочи и в аэропорту. Они будут встречать гостей, раздавать им медицинские маски, напоминать о социальной дистанции и о том, как вести себя в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

В Сочи привились порядка 240 тыс. жителей. Это почти 70% жителей, которые подлежат вакцинации. В их числе 53 тыс. пенсионеров. Более 14 тыс. сочинцев прошли процедуру ревакцинации. Среди сотрудников муниципальных служб и подведомственных организаций показатель составил 90% вакцинированных.