Кабмин Израиля решил не продлевать срок слежки за носителями омикрон-штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Израиля решило в четверг не продлевать истекающий в 01:00 мск 3 декабря срок полномочий спецслужбы ШАБАК (Служба общей безопасности) по отслеживанию лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"2 декабря 2021 года в полночь (01:00 мск 3 декабря - прим. ТАСС) истечет срок действия утвержденного правительством чрезвычайного положения, разрешающего использование геолокации мобильных телефонов Службой общей безопасности (ШАБАК) для определения местоположения выявленного носителя омикрон-штамма. Возможность возобновления действия положения будет рассматриваться в соответствии с уровнем заболеваемости", - говорится в заявлении.

Решение не продлевать слежку за телефонами инфицированных вариантом "омикрон" "было принято после оценки текущей ситуации", добавили в канцелярии.

28 ноября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом, которое действует до 01:00 мск 3 декабря. В канцелярии премьера тогда отдельно отметили, что Служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции.

В Израиле до сих пор официально подтверждены министерством здравоохранения три случая заражения новым штаммом. Первый - у иностранки, приехавшей из Малави, второй - у израильтянки, вернувшейся из ЮАР, третий - у гражданина, прилетевшего из Великобритании.