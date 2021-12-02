Мышкин и Заозерье вошли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Заозерье и Мышкин в Ярославской области вошли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"Решение о внесении Заозерья и Мышкина в список самых красивых принималось на основании их соответствия ряду критериев, среди которых - наличие памятников культурного и природного наследия, необходимой туристической инфраструктуры, сохранение традиционных архитектурных объектов, возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, благоприятная экологическая обстановка", - говорится в сообщении.

Заозерье и Мышкин обследовали во время экспедиции, которая проводилась при поддержке Федерального агентства по туризму и Ярославского отделения Россельхозбанка. Теперь российское отделение ассоциации увеличилось до 47 участников. Полученный статус населенным пунктам необходимо будет подтверждать каждые пять лет.

"Благодаря тому, что мы, в свою очередь, входим в Ассоциацию самых красивых деревень и городков мира, о Заозерье и Мышкине узнают и в других странах. Это мощный бренд, использование которого может дать ощутимый стимул экономическому развитию территории. А при поддержке ассоциации и Ростуризма, в частности национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", у участников проекта есть все шансы войти в туристические маршруты", - цитирует пресс-служба президента Ассоциации самых красивых деревень России Александра Мерзлова.

Ассоциация самых красивых деревень России за шесть лет работы приняла около 2 тыс. заявок на вступление из разных регионов. Провели экспертизу более чем 650 претендентов, из них 47 населенных пунктов уже обрели статус действительных членов.