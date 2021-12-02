В Карачаево-Черкесии дети жителей с ОВЗ смогут бесплатно посещать учреждения культуры

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентарии в Карачаево-Черкесии поддержали новый законопроект, в рамках которого дети из многодетных семей и семей, где у одного из родителей ограниченные возможности здоровья, смогут бесплатно посещать культурные учреждения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе парламента.

"В двух чтениях с учетом таблицы поправок от правительства Карачаево-Черкесии принят внесенный вице-спикером Народного собрания республики Муссой Экзековым проект закона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Карачаево-Черкесской Республики "О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами", - рассказали в пресс-службе.

В рамках нового закона новые меры поддержки окажут многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя имеют инвалидность вне зависимости от дохода. Меры включают прием детей в дошкольные образовательные и оздоровительные детские учреждения, а также право бесплатного посещения учреждений культуры и искусства, находящихся в собственности республики.