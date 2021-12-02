Россиянка просит премьера Финляндии разобраться с нарушением ее прав при выдаче в США

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гражданка России Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк), вернувшаяся в страну после отбытия срока в США, направила обращение в адрес премьер-министра Финляндии Санне Марин с просьбой разобраться в причинах нарушения ее прав при экстрадиции из Хельсинки в Соединенные Штаты. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Тэрада подала обращение на имя премьера Финляндии с просьбой разобраться в том, почему при ее задержании на международной территории аэропорта и решении вопроса об экстрадиции, а также во время ее заключения в США был нарушен ряд ее прав. Очень рассчитываю, что будет соответствующая реакция, потому что министерство юстиции, в которое поступил запрос об экстрадиции, находится в подчинении премьер-министра Финляндии, и те нарушения, которые были проигнорированы, их достаточно большое количество", - сказал Мельников.

Согласно обращению Миры Тэрада, при ее задержании 15 декабря 2018 году в аэропорту Хельсинки местные силовики допустили ряд правонарушений. "Документы, на основании которых меня задержали, предоставлены не были. Допрос, который должен быть проведен при задержании в присутствии переводчика и адвоката, проведен не был. Спустя два часа прибыли сотрудники Интерпола, которые отвезли меня в мужскую тюрьму "Вантаа", - говорится в обращении Тэрада.

Кроме того, при аресте женщины сотрудниками правоохранительных органов были конфискованы необходимые ей медикаменты, в выдаче которых Тэрада было отказано длительное время. Ей было отказано в проведении операции, направление на которую уже было выписано в России, и на необходимость которой указывали финские медработники.

"В соответствии с европейским законодательством, я не должна была быть закована в наручники, но представители американских властей пренебрегли этим, сковав меня и намотав рубашку вокруг моих запястий, тем самым намеренно попытавшись скрыть нарушение законодательства, что противоречит ст.3 Европейской конвенции о защите прав человека и многочисленным решениям ЕСПЧ, в частности Ранин против Финляндии и другим. В процессе экстрадиции меня сопровождали только мужчины (не было ни одной женщины), что также является нарушением. В аэропорту Амстердама и во время полета меня водили в женскую уборную мужчины, там не было уборных унисекс, в том числе во время полета, я была прикована к одному из сотрудников", - отметила Тэрада.

По ее словам, в день прибытия в тюрьму к ней была применена физическая сила со стороны сотрудников следственного изолятора, ее избили восемь сотрудников. "Я не получала необходимую медицинскую помощь. Во время моего пребывания в СИЗО и тюрьмах США из двух лет я пробыла в одиночном содержании больше года без соответствующих правовых оснований, в камерах без дневного света, без права на прогулки", - подчеркивается в обращении Миры Тэрада.

Дело Тэрады

"Вышеуказанные нарушения приравниваются к пыткам и противоречат Конвенции о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток и других унижающим человеческое достоинство видам наказания, Конвенции совета Европы", - указал правозащитник Мельников.

Мира Тэрада родилась в 1988 году в Санкт-Петербурге, а позже переехала в США, где училась в университете в Вашингтоне. В Америке она вышла замуж. В ноябре 2015 года муж в ходе ссоры ранил ее из огнестрельного оружия. В США ее обвинили в предварительном сговоре в отмывании денежных средств. Ее задержали в Хельсинки и депортировали в Америку. Там она признала вину.

Ранее Иван Мельников подчеркнул, что Тэрада подписала признательные показания под давлением властей США, учитывая пыточные условия содержания и угрозы со стороны обвинения.

Россиянка была приговорена американским судом к 46 месяцам тюрьмы. Срок заключения россиянки истек 29 января 2021 года, после чего она около четырех месяцев - вплоть до 21 мая 2021 года, содержалась в различных учреждениях пенитенциарной системы США, ожидая депортации. По версии правозащитников это произошло по причине халатности со стороны правоохранительных органов США.