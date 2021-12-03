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Гинцбург заявил, что адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца "омикрона"

Необходимо знать нуклеотидную последовательность вируса, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заготовку адаптированной под новый вариант коронавируса вакцины можно создать, не имея образец нового штамма, в том числе "омикрона", главное - знать нуклеотидную последовательность вируса. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производители российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированной к штамму "омикрон", к концу февраля 2022 года. По данным РФПИ, Центр имени Гамалеи уже начал разработку новых версий своих вакцин.

"Это возможно сделать (адаптировать вакцину), надо знать последовательность, она синтезируется. <...> Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике", - сообщил Гинцбург.

Он также добавил, что пока образца "омикрона" в Центре им. Гамалеи нет. "Я жду [его] от Минздрава или когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим. Так все наши коллекции пополняются", - пояснил Гинцбург.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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