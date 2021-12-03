В Риме открылась научная конференция, посвященная академику Сергею Аверинцеву

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Научная конференция, посвященная памяти выдающегося российского ученого Сергея Аверинцева (1937-2004), открылась в четверг в Русском доме в Риме. Мероприятие, которое продлится два дня, организовано посольством России в Ватикане, Российской академией наук (РАН), Амброзианской библиотекой и Папским комитетом по историческим наукам.

"Замысел нашей сегодняшней конференции появился еще пять лет назад, и его сразу же поддержали собеседники в Ватикане, Италии и России", - заявил на открытии конференции посол России в Ватикане Александр Авдеев. "Универсальная эрудиция Аверинцева, его знание различных пластов европейской культуры давали возможность определять и отслеживать органическую связь великих христианских культур - русской и западноевропейской, их взаимопроникновение", - сказал посол, добавив, что деятельность русского мыслителя "способствовала лучшему осознанию исторических процессов", о которых говорится в заявлении Папы Римского Франциска и патриарха Кирилла, принятом в феврале 2016 года в Гаване.

"Сегодня мы вспоминаем человека, для которого слово имело божественный, благословенный смысл. Мы вспоминаем человека, который понимал глубинную взаимосвязанность культур и религий", - отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Авдеев предложил проводить подобную конференцию раз в два года. Идею поддержал в том числе академик РАН, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов, который рассказал, что в МГУ Аверинцевские чтения проводятся каждые два года. "Если мы скомбинируем, например, один год в Московском университете, а другой - здесь, то это будет хорошее сочетание для распространения тех гуманистических и гуманных идей, защитником которых был Аверинцев", - отметил Карпов. В работе конференции принимают участие многие известные историки и философы России, Италии и Ватикана, среди которых председатель Папского комитета по историческим наукам Бернар Ардура и доктор Амброзианской библиотеки Франческо Браски.

Сергей Аверинцев - советский и российский философ, богослов, культуролог, известный специалист по античной и средневековой литературе. Он владел латынью, древнегреческим, немецким, итальянским, польским, английским и французским языками. Широкую известность ему принесли труды на тему взаимоотношений религии и культуры, книги о поэзии Серебряного века, а также фундаментальное исследование "Мифы народов мира", за которое в 1990 году он вместе с группой ученых был отмечен Государственной премией СССР. В 1994 году он стал членом Папской академии общественных наук.

С творчеством Аверинцева в Италии хорошо знакомы: он часто выступал в республике с лекциями и принимал участие в научных конференциях. В 2001 году он стал первым российским лауреатом международной премии фонда Джованни Аньелли "Диалог между культурами".