Коммунальную аварию в городе Димитровграде ликвидировали

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады завершили ремонтно-восстановительные работы в городе Димитровграде Ульяновской области, где в четверг вечером из-за прорыва трубы без холодного водоснабжения остались свыше 8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Ремонтно-восстановительные работы завершены", - отмечается в сообщении.

Авария случилась в 16:50 (15:50 мск) на улице Московской. В зону отключения на проспекте Автостроителей и улице Московской попали 36 многоквартирных домов, а также два социально значимых объекта.

В среду вечером на этой улице также произошла коммунальная авария. В результате прорыва трубы холодного водоснабжения диаметром 250 мм в зоне отключения оказались 30 многоквартирных домов с населением 7 531 человек, в числе которых 2 232 ребенка. До конца дня 1 декабря водоснабжение было полностью восстановлено.