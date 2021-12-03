CNN: более жесткие санитарные меры для приезжающих в США вступят в силу 6 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти США в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса начнут применять более жесткие меры проверки к приезжающим в страну с начала следующей недели. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

В частности, с понедельника, 6 декабря, абсолютно все прибывающие в страну вне зависимости от статуса вакцинации должны будут сдать отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за сутки до приезда. До этого полностью привитым путешественникам разрешалось сдавать тест на коронавирус за трое суток до прилета в Соединенные Штаты.

В четверг президент США Джо Байден представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период. Он не предусматривает новых жестких санитарных ограничений в Соединенных Штатах, акцент будет сделан на широкомасштабной вакцинации и ревакцинации населения, а также расширении возможностей тестирования на коронавирус.

По оценкам Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено 48,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 782,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.