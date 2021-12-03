Эксперт допустил возможность заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вероятность заражения одновременно двумя штаммами коронавируса существует, но это редкость. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события", - сказал он.

По словам Семенова, разные мутации вируса по-разному поражают те или иные органы человека.

"Когда коронавирусная инфекция только пришла к нам, то у первого уханьского варианта, британского, одним из основных признаков коронавирусной инфекции была потеря обоняния, то есть поражалась центральная нервная система (ЦНС), при этом поражались обонятельные рецепторы", - добавил он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на сегодняшний день 98% выявляемых случаев коронавируса приходятся на дельта-штамм. Семенов отметил, что у этого штамма потеря обоняния - не основной признак, он более активно размножается в дыхательных путях. "Поэтому у людей быстрее дебютирует ринорея, то есть истечение из носа неконтролируемое, у них быстрее развивается пневмония, то есть вирус опускается ниже", - добавил он.