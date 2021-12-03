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Работа по восстановлению подачи газа в домах Махачкале будет вестись всю ночь

Рабочие группы, в составе которых работники администрации города, Минэнерго и газоснабжающей организации, начали поквартирный обход, отметил мэр города Салман Дадаев

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Работы для скорейшего восстановления подачи газа в многоквартирных домах по проспекту Амет-Хана Султана в Махачкале, которые были отключены от газоснабжения после взрыва газа в частном доме 22 ноября, будут вестись всю ночь. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram мэр города Салман Дадаев.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жители оставшихся без газа домов утроили стихийный митинг и перекрыли улицу, требуя восстановить газоснабжение.

"Рабочие группы, в составе которых работники администрации города, Минэнерго и газоснабжающей организации, уже начали поквартирный обход. Призвал жителей оказать максимальное содействие, предоставлять доступ в квартиры и представить все имеющиеся документы. Работа будет проводиться всю ночь для скорейшего решения вопроса и возобновления газоснабжения", - говорится в сообщении.

В газоснабжающей организации ранее отметили, что подача газа должна быть в первую очередь безопасной, газ будет возвращен в дома после поквартирного обхода и проверки оборудования.

Взрыв газа произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале, в результате чего двое человек погибли, двое несовершеннолетних госпитализированы. По предварительной информации, возгорание произошло по причине утечки газа из подземного газопровода высокого давления.

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