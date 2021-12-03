Крупнейший вуз Якутии проведет первую в РФ федеральную олимпиаду по родным языкам

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии проведет в течение 2021-2022 годов первую в стране федеральную олимпиаду среди учеников старших классов по родным языкам. Она пройдет в шести вузах России, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза.

"Северо-Восточный федеральный университет станет главным модератором первой федеральной олимпиады по родным языкам и культуре, которая состоится в шести вузах РФ. Наш университет выступит основным оператором мероприятия. В течение 2021-2022 учебного года Северо-Восточная олимпиада школьников (СВОШ) пройдет по языку и литературе якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, башкир, татар, чеченцев и ненцев", - рассказали в вузе.

На олимпиаде школьники проверят свои знания языка, культуры и литературы. Там могут участвовать школьники 8-11-х классов, отборочный этап организуют в формате онлайн на сайте олимпиады. Предполагается охватить около 3-4 тыс. участников.

В пресс-службе уточнили, что олимпиада пройдет Северо-Восточном, Казанском, Сибирском, Северном (Арктическом) федеральных университетах, Башкирском государственном и Чеченском государственном педагогическом университетах.

"Олимпиада поможет поддержать и развивать интерес к родным языкам народов России. Многие из них сейчас находятся в уязвимом положении. С утратой языка народ теряет свою культуру, самобытность, а в процессе сохранения и развития родных языков определяющее значение имеет качество школьного образования", - считает декан факультета довузовского образования и профориентации СВФУ Светлана Федорова.

СВФУ с 2015 года проводит олимпиаду по родным языкам - якутскому, долганскому, чукотскому, эвенкскому, юкагирскому. В них участвовали не только школьники из Якутии, но и других регионов. Ежегодно олимпиада по якутскому языку и литературе охватывала около 300 школьников, по другим языкам - 120-130 человек.