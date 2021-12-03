Пассажиры вынужденно севшего в Иркутске самолета улетели на резервном борте

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажиры самолета, который летел из Магадана в Новосибирск и совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за отказа электроники, улетели к месту назначения резервным бортом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе иркутского аэропорта.

"Пассажиры улетели резервным бортом", - сказал собеседник агентства.

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Как сообщали ТАСС в аэропорту, посадка прошла благополучно на ручном управлении. Предварительно установлено, что в пути у лайнера отключился автопилот. На борту было 199 человек, никто не пострадал.

Проверки по факту произошедшего проводят СК и прокуратура.