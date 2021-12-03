Режим ЧС ввели в Невельском районе на Сахалине из-за аварии на водозаборе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти ввели на территории Невельского района на юге Сахалина режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в пятницу в связи с аварией на водозаборе в селе Горнозаводске, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии муниципалитета.

В среду на водозаборе села Горнозаводск, в котором живут несколько тысяч человек, вышли из строя три насоса. Один из вернули к работе, в домах появилась вода, но через несколько часов насос снова вышел из строя. Ремонту оборудование больше не подлежит, требуется полная замена.

"С сегодняшнего дня в Невельском районе вводится режим чрезвычайной ситуации для привлечения всех необходимых сил и средств [для устранения аварии]", - сообщили в администрации района.

По информации городских властей, в течение дня планируется найти необходимое оборудование для восстановления работы водозабора. В четверг и пятницу для жителей села был организован подвоз воды тремя цистернами.