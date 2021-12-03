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Пандемия COVID-19

Глава РФПИ объяснил задержку в признании "Спутника V" ВОЗ бюрократическими вопросами

Эффективность и безопасность препарата была подтверждена, отметил Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 декабря. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" до сих пор не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за незначительных бюрократических вопросов. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью аргентинской газете La Nación, которое было опубликовано в четверг.

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"В Министерстве здравоохранения России поддерживают очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ, и, как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что "эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" была подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру".

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.

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