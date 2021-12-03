Болдуин заявил, что не слышал о проблемах с безопасностью на съемках фильма "Ржавчина"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американский актер Алек Болдуин заявил, что не слышал о каких-либо проблемах с безопасностью, в том числе в вопросе обращения с оружием, на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), где произошел инцидент со стрельбой.

Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

"Я не слышал, чтобы с этим были какие-то проблемы. Я считал, что если люди были наняты на соответствующие должности, то они знакомы со своими обязанностями", - отметил Болдуин в первом со времени инцидента интервью, которое транслировала в четверг телекомпания ABC.

Актер добавил, что у него также не возникало вопросов по поводу компетенции людей, нанятых после того, как их предшественники решили прекратить работу на съемках из-за плохих условий труда. "Мне передали пистолет со словами "холодное оружие". Это означает, что он не заряжен", - повторил Болдуин заявление, которое он уже делал после инцидента.

Болдуин заявил, что не хотел бы строить версии о том, как боевые патроны попали на съемки вестерна.

"Я не хотел бы говорить о том, как боевые патроны попали на площадку. То есть я слышал какие-то версии, но не хотел бы говорить об этом", - сказал он.

Болдуин добавил, что не считает возможным делать предположения, которые могут кому-то испортить жизнь. По его мнению, "выяснением того, как боевые патроны попали на площадку, должна заниматься полиция".

Болдуин также не стал комментировать версию о том, что боевые патроны были принесены на площадку или даже заряжены в пистолет специально.

Ранее офис шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где произошел инцидент, предоставил показания свидетелей, из которых следует, что некоторые из членов съемочной группы могли принести на площадку боевые патроны.

Несчастный случай произошел 21 октября в штате Нью-Мексико на съемках вестерна Rust с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма приостановлены.