Траурные мероприятия начались в Кузбассе спустя девять дней после аварии на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Траурные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Кузбасса в пятницу, на девятый день после аварии на шахте Листвяжная, где 25 ноября произошел выброс метана и погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Ровно в 08:21 (04:21 мск) - в это время произошел взрыв - во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов в память о погибших, жители регионального центра собрались возле монумента Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса", передает корреспондент ТАСС.

В траурном митинге в Кемерове принимают участие коллективы угледобывающих предприятий, ветераны отрасли, волонтеры, студенты, чиновники и депутаты, представители правоохранительных органов. Почтить минутой молчания погибших и возложить цветы к памятнику шахтерам пришли несколько сотен человек. Открытый в 2003 году монумент посвящен всем погибшим горнякам, он представляет собой бронзовую фигуру шахтера, держащего в одной руке отбойный молоток и приложившего другую руку к сердцу.

В поселке Грамотеино, где находится "Листвяжная", возложение цветов прошло на Аллее шахтерской славы возле мемориала горноспасателям, погибшим в 2000 году при ликвидации аварии на шахте "Комсомолец". В нем принял участие глава региона Сергей Цивилев.

Во всех храмах региона прозвучал колокольный звон, в течение дня пройдут панихиды по погибшим. Также во всех городах в память о погибших шахтерах и горноспасателях будет включена система оповещения МЧС. Вечером на сцене филармонии Кузбасса губернаторский симфонический оркестр и камерный хор исполнят "Реквием" Моцарта.