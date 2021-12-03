Болдуин заявил, что не ожидает предъявления ему обвинений из-за инцидента со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американский актер Алек Болдуин заявил, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений в связи с инцидентом со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина" (Rust).

Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

"Я говорил с офисом шерифа, говорил с различными людьми. Мне говорят, что выдвижение обвинений крайне маловероятно", - сказал актер в показанном в четверг интервью телекомпании ABC отвечая на вопрос о том, опасается ли он подобного развития событий.

Болдуин за мгновение до смертельного выстрела на съемках отпустил курок ударно-спускового механизма револьвера, который до этого он начал взводить.

"Я взял в руки оружие и начал взводить курок <...>. Затем я отпустил курок, и оружие выстрелило в этот момент", - сказал он, описывая последние моменты перед выстрелом, который привел к смерти оператора Галины Хатчинс.

Болдуин подчеркнул, что не нажимал спусковой крючок револьвера, что является основным способом для ведения стрельбы из огнестрельного оружия. При этом при достаточной силе удара отпущенного курка по капсулю патрона тот может сработать, что также приведет к выстрелу.

Несчастный случай произошел 21 октября в штате Нью-Мексико (США) на съемках вестерна Rust с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма приостановлены.