"Известия": Минздрав обновит список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ к середине декабря обновит список медотводов от прививки против COVID-19. Врачи утверждают, что противопоказаний для запрета на вакцинацию в списке немного, сообщают "Известия" со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.

Газета отмечает, что в настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни будут включены в список, сообщат позднее.

На просьбу "Известий" предоставить список болезней, которые войдут в перечень противопоказаний, Минздрав ответил, что основания для медотводов коррелируют со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Например, "Ковивак" противопоказан людям старше 60 лет, а "Эпиваккорона" - онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.

На сегодняшний день к медотводу можно отнести такие причины, как гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет, пишет газета. В то же время перечень противопоказаний к прививке для граждан с аллергическими реакциями расширять не планируется.