Правительство изучает предложения по учету домашних животных

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Проекты поправок, касающихся учета в России домашних животных и стимулирования их добровольной вакцинации и маркирования, внесены в правительство и проходят согласование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

"В правительство представлены предложения по внесению изменений в законодательные акты РФ, которые будут содержать в том числе учет домашних животных, мониторинг состояния популяции бездомных животных, а также стимулирование добровольной вакцинации и маркирования", - сообщили в кабмине, отметив, что "в настоящее время [эти] предложения проходят стадию согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти".

В качестве профильных ведомств в этой связи названы Минприроды и Минсельхоз России.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по теме формирования в обществе ответственного отношения к животным. В частности, правительству совместно с региональными властями была поставлена задача до 1 декабря 2021 года обеспечить внесение поправок о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных). Один из пунктов перечня касался также создания механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних питомцев.

Как сообщили ТАСС в кабмине, федеральными ведомствами указанные в перечне поручений вопросы были проработаны с органами исполнительной власти субъектов РФ и заинтересованными организациями.