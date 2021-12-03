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Подозреваемого в мошенничестве гражданина России экстрадировали из Германии в Казахстан

Сергея Шубина поместили в следственный изолятор города Нур-Султана

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Казахстанские власти добились экстрадиции из Германии гражданина России, которого подозревают в мошенничестве на территории республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Республики Казахстан из Германии экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России Шубин Сергей Валерьевич. Он подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел денежными средствами предпринимателя из Акмолинской области в сумме €170 тыс.", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, договоренность с германской стороной об экстрадиции в отсутствие договора между Казахстаном и Германией о выдаче разыскиваемых лиц была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.

В настоящее время Шубин помещен в следственный изолятор города Нур-Султана, пояснили в пресс-службе.

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