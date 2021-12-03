Более 1,2 млрд руб. получит Алтайский край на развитие здравоохранение в 2022 году

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Более 1 млрд 200 млн рублей получит Алтайский край в 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Общий объем финансирования по региональным проектам до 2024 года составляет более 26 млрд 358 млн рублей. Из них на 2022 году предусмотрено выделение 1 млрд 224 млн. рублей. Если говорить о планах реализации проектов в следующем году, то, к примеру, по проекту "Развитие детского здравоохранения" в 2022 году планируется строительство хирургического корпуса на 165 коек Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства", - сказал Попов.

Кроме того, планируется начать строительство корпуса детского санатория в Белокурихе в рамках государственно-частного партнерства. В числе других мероприятий нацпроекта - госконтракты на авиаработы, что позволит выполнить дополнительно не менее 129 вылетов и эвакуировать не менее 194 пациентов. Кроме того, планируется переоснащение трех региональных медорганизаций, оказывающие помощь онкобольным, а также строительство хирургического корпуса краевого онкодиспансера.

Благодаря нацпроекту, по словам Попова, в 2021 году в регионе удалось впервые в истории алтайского здравоохранения провести масштабную замену тяжелого медоборудования: за год 39 медорганизаций получили 55 единиц тяжелой медицинской техники - томографов, флюрографов, маммографов.

Ранее сообщалось, что площадь нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле превысит 19 тыс. квадратных метров. Стоимость строительства оценивается в 4 млрд рублей, завершить стройку рассчитывают в 2024 году.