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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест

Апелляционные жалобы подали защитники директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Защита всех фигурантов уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв и погиб 51 человек, обжаловали ранее вынесенные постановления суда об их аресте сроком на два месяца. Апелляционные жалобы подали адвокаты директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора Об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

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"Защитниками всех обвиняемых поданы апелляционные жалобы", - сказали в суде.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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