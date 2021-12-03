Суд обязал обеспечить углем котельные в 14 сельских поселениях Омской области

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Муромцевский районный суд Омской области, в 11 муниципалитетах которого наблюдаются перебои поставок угля, по иску прокуратуры обязал теплоснабжающую организацию "Теплосеть-1", обслуживающую многоквартирные жилые дома и соцобъекты в 14 поселениях, обеспечить нормативный запас этого вида топлива на случай сильных морозов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Омского областного суда.

"Рассмотрев заявленные требования, суд пришел к выводу о наличии оснований для их удовлетворения. Решением суда на МУП "Теплосеть-1" возложена обязанность в срок не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу создать и обеспечить нормативно-эксплуатационный запас твердого топлива - угля", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 ноября в котельных теплоснабжающей организации было в наличии только 746 тонн угля, что составляет 22,6% от нормативно-эксплуатационного запаса топлива. "[Это] ставит под угрозу надлежащее оказание услуг по теплоснабжению", - отметили в пресс-службе. Ранее директор компании, на обслуживании которой находятся 22 котельные в этих 14 поселениях, Роман Бурш заявил ТАСС, что причиной нехватки угля стал резкий - с 3 до более 5 тыс. рублей за тонну - рост цен на уголь.

По его словам, теплоснабжающие организации стали заложниками сложившейся ситуации и вынуждены закупать уголь по завышенным ценам, что может привести к банкротству предприятия. "Получается, что директора районных МУПов (муниципальных унитарных предприятий) виновны в повышении мировых цен, перераспределении поставок с внутреннего рынка страны на внешний и абсолютное отсутствие рычагов воздействия со стороны государства на собственников угольных разрезов и вагонного парка", - сказал Бурш.

Он добавил, что Ростехнадзор также составляет протоколы в отношении предприятий за необеспечение нормативного запаса топлива.

Ранее в омского Минэнерго ТАСС сообщили, что 11 муниципальных районов Омской области проинформировали о возможных рисках поддержания нормативного запаса угля в отопительный период. Поставщики угля заявляют о невозможности выполнения контрактов из-за резкого роста цен на топливо. Омские власти рассматривают возможность выделения средств из резервного фонда региона на закупку топлива и обратились из-за сложившейся ситуации в надзорные органы, Минстрой РФ и Минэнерго РФ. В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов.