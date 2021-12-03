СМИ: Пакистан направит врачей и медоборудование в Афганистан

ИСЛАМАБАД, 3 декабря. /ТАСС/. Пакистан направит группу врачей и партию медицинского оборудования в Афганистан для оказания помощи системе здравоохранения этой страны.

Как сообщает в пятницу газета The Express Tribune, пакистанские медики, в частности, окажут содействие в установке и эксплуатации нового оборудования в трех больницах в Кабуле, Джелалабаде и Логаре, действующих при финансовой поддержке правительства Пакистана.

Исламабад также окажет целевую финансовую помощь системе здравоохранения Афганистана в размере 500 млн рупий (около $2,9 млн) и направит в эту страну партию лекарств на сумму в 40 млн рупий ($226 тыс.). Пакистанские фармацевтические компании планируют инвестиции в производство лекарств в Афганистане.

Власти Пакистана упростили процедуры получения гражданами Афганистана медицинских виз на пограничных контрольно-пропускных пунктах и доставки лекарств в эту страну. В ноябре пакистанское правительство решило предоставить Афганистану гуманитарную помощь в размере 5 млрд рупий (около $29 млн), часть которой будет использована для обеспечения медицинского обслуживания населения в зимний сезон.

Как ранее сообщил телеканал TOLOnews, в аптеках Кабула наблюдается все возрастающий дефицит медикаментов. Многие местные фармацевтические компании прекратили свою деятельность по причине нехватки сырья, а импорт лекарств в настоящее время затруднен. В связи с этим цены на имеющийся в продаже скудный ассортимент медикаментов повысились в несколько раз.

Афганистан импортирует более 90% реализуемых в стране медикаментов из Пакистана, Индии, Турции и Бангладеш.