Крымские специалисты примут участие в реставрации Пальмиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма и Министерство культуры Сирийской Арабской Республики (САР) договорились, что крымские реставраторы, известные на мировом уровне, будут участвовать в работе по восстановлению памятников Пальмиры - древнего города, находящегося на территории Сирии и варварски взорванного террористами во время войны, сообщил ТАСС постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Он уточнил, что вопрос обсуждался во время недавнего визита в САР российской делегации, в состав которой вошли и крымчане.

"Мы встречались с представителями Министерства культуры САР, подтвердили готовность наших реставраторов, которые пользуются авторитетом в международных кругах, продолжать работу по проектам в этой стране. В частности, речь идет о восстановлении такого важного памятника, как Пальмира", - сказал Мурадов.

Он пояснил, что на первом этапе ведутся работы по созданию электронного проекта для последующей реставрации разрушенных террористами памятников.

Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. Непосредственно работы по восстановлению арки начнутся в 2022 году. Ранее сообщалось, что специалисты с полуострова побывали в Пальмире весной и осмотрели объекты, в реставрации которых могут принять участие. Археологи из Крыма предложили при обследовании разрушенной боевиками Триумфальной арки сирийской Пальмиры и создании компьютерной модели ее фрагментов для разработки плана реставрации этого памятника использовать опыт, полученный при работе на полуострове и в других странах - например, в Судане.

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.