Опрос: менее трети женщин в декрете, проходящих переобучение, не планируют менять карьеру

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 30% опрошенных российских женщин, находящихся в декрете и проходящих переобучение по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", не планируют менять карьеру, при этом каждая пятая планирует получить работу у нового работодателя, а 17% - вырасти в той организации, где работают. Такие данные содержатся в результатах исследования, которое провел проект "Содействие занятости", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Только 30% российских женщин отметили, что не планируют изменений в карьерной линии. Остальные же хотели бы попробовать себя в новом деле или получить повышение. 21% опрошенных планируют получить работу у нового работодателя, 17% выразили желание развиваться в организациях, в которых они работают. 7% респондентов по выходу из декретного отпуска планируют оформить статус самозанятого", - следует из результатов исследования.

Всего в этом году в вузы на программы переобучения по нацпроекту было направлено более 71 тыс. заявок от женщин, находящихся в декретном отпуске. Сегодня для них доступны более 30 программ для обучения. Наиболее востребованными в этом году оказались специальности, предполагающие удаленную работу, среди них: аналитик больших данных, таргетолог и SMM-специалист, разработчик мобильных приложений, специалист, занимающийся веб-графикой и дизайном, специалисты по государственным закупкам и работе на маркетплейсах.

"Одна из основных категорий проекта - женщины, находящиеся в декрете. Их главное опасение сегодня - не успеть за развитием информационных технологий, поэтому наши программы практико-ориентированы и дают навыки в IT-сфере. Знания, которые получают наши слушатели, дают возможность не только получить обязательный минимум, но и возможность трудоустроиться по окончании обучения", - рассказали в Томском государственном университете, который является одним из основных операторов федерального проекта. В 2022 году для обучения будут доступны более 25 новых программ с учетом запросов востребованных профессий от регионов России.

Федеральный проект "Содействие занятости" ориентирован на россиян, которые хотят повысить квалификацию, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. Участие в реализации программы принимают 89 российских вузов, которые курирует Томский государственный университет как один из федеральных операторов проекта "Содействие занятости". Исследование проводилось среди 1 824 жительниц российских регионов, проходящих бесплатное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".