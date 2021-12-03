Челябинский оперштаб открыл доступ в общественные места по медотводам от вакцинации

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Жители Челябинской области, которые имеют медотвод от вакцинации против ковида, смогут посещать общественные места наравне с владельцами QR-кодов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"По решению оперативного штаба наряду с QR-кодом будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации", - говорится в сообщении.

На территории Челябинской области QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. м, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания, для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха.