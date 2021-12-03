В Забайкалье впервые за 10 лет не смогли организовать раскопки уникального динозавра

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Палеонтологи в Забайкальском крае в 2021 году из-за нехватки финансирования впервые за 10 лет не смогли организовать раскопки на месте обнаружения останков уникального динозавра - кулиндадромеуса забайкальского (Kulindadromeus zabaikalicus). Об этом в пятницу сообщила ТАСС палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук Софья Синица.

В 2010 году Синица обнаружила в пади Кулинда Чернышевского района Забайкалья несколько остатков динозавра. При дальнейших исследованиях ученые, в том числе специалисты Королевского бельгийского института естественных наук, описали новый вид динозавра, назвав его кулиндадромеусом. С 2016 года изображение ящера помещено на герб и флаг Чернышевского района.

"Чтобы провести любую экспедицию, необходима экипировка и люди. И, естественно, все упирается в деньги. Благодаря тому, что губернатор Гениатулин (Равиль Гениатулин, глава Читинской области и в последующем Забайкальского края в 1996-2013 годах - прим. ТАСС) помог нам, была организована первая экспедиция, мы купили палатки и так далее. <…> Он не занимался палеонтологией, но он близко к сердцу принял нашу проблему. Появятся деньги - будет экспедиция. В 2021 году не выезжали", - сказала Синица.

Как уточнила палеонтолог, всего за 10 лет в экспедициях приняли участие около 50 человек, которые собрали и изучили более 2,5 тыс. образцов с остатками динозавров и более 100 образцов с сопутствующей фауной и флорой.

Кулиндадромеусы жили примерно 160 млн лет назад и в среднем достигали длины в 1,5 метра. В отличие от оперенных динозавров, найденных в Китае, забайкальские ящеры питались растительностью. Открытие стало уникальным из-за того, что тело кулиндрадромеуса было частично покрыто чешуей, а частично - протоперьями. Находка позволила предположить наличие протоперьев у динозавров уже 240 млн лет назад, а не 90 млн лет назад, как считалось ранее.

Падь Кулинда находится примерно в 250 км от Читы. Пока это единственное в Забайкалье известное место с остатками динозавров, которые подходят для изучения. В мае 2020 года правительство Забайкальского края создало особо охраняемую территорию - учебно-научный стационар "Кулинда" - для сохранения и изучения геологического и палеонтологического наследия региона.