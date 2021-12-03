В Москве врачи будут применять искусственный интеллект и для диагностики аневризмы

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Столичные врачи смогут применять искусственный интеллект и для диагностики аневризмы грудного отдела аорты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Теперь столичные врачи смогут применять искусственный интеллект и для диагностики аневризмы грудного отдела аорты. Важность раннего выявления данного заболевания обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода в случае осложнений. Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстрее описывать снимки. Таким образом, сейчас врачам-диагностам доступны сервисы искусственного интеллекта для выявления заболеваний уже по семи направлениям исследований", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

По ее словам, повышение качества диагностики и ее доступности для москвичей - одна из важнейших задач для города. В прошлом году цифровое оборудование объединили в сеть, в работу врачей-радиологов внедрили сервисы на основе искусственного интеллекта. Сначала сервисы помогали анализировать снимки только на наличие признаков COVID-19, но постепенно возможности нейросетей в рамках московского эксперимента расширялись.

"Сейчас алгоритмы проходят стадию тестирования еще по четырем направлениям. Это анализ КТ органов грудной клетки для диагностики эмфиземы легких, КТ органов грудной клетки с целью диагностики признаков легочной гипертензии с определением диаметра легочного ствола, КТ головного мозга для диагностики инсультов, рентген опорно-двигательного аппарата для выявления плоскостопия", - говорится в сообщении.