Москалькова заявила о беспрецедентном давлении на русскоязычную общину в США

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей и призывает международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав российских соотечественников в США.

"Обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США", - говорится в заявлении российского омбудсмена, с которым ознакомился ТАСС.

"Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной", - подчеркнула Москалькова.

Как отметила омбудсмен, многие представители русскоязычной общины и члены Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США стали фигурантами расследований о нарушениях закона об иностранных агентах. "Вместе с тем деятельность КСОРС имеет исключительно гуманитарные цели, направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия, осуществляется на общественных началах. Такая деятельность не может рассматриваться как нарушающая американское законодательство", - отметила она.

"Глубоко сожалею, что сложная политическая обстановка дополнительно накаляется такими действиями государственных органов США, продолжающих оказывать необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры", - заключила Москалькова.

КСОРС сообщил 18 ноября, что приостановил деятельность в Соединенных Штатах в связи с "расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР". По данным КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования "о нарушениях законов об иностранных агентах".