Беслану выделят 3,6 млрд рублей на создание соцобъектов до 2024 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Дополнительное финансирование в размере 3,6 млрд рублей одобрено Северной Осетии на создание соцобъектов в ближайшие два года в городе Беслан. Об этом ТАСС сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Благодаря поручению президента России одобрено дополнительное финансирование в размере 3,6 млрд рублей в ближайшие два года на семь мероприятий в Беслане", - сказал Меняйло.

По его словам, благодаря выделяемым средствам будет создан стадион Пищевик, школа по улице Менделеева, Дом детского творчества, музыкальная школа. Планируется также провести реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, а также ливневой канализации. Кроме того, предусмотрено финансирование на завершение работ по созданию Мемориала в школе №1, где в 2004 году произошел теракт.

В целом по поручению президента страны в перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии включены 38 мероприятий развития Беслана. Восемь из них ранее были обеспечены финансированием на период 2020-2024 года на общую сумму 1,4 млрд рублей. Уже введены в эксплуатацию очистные сооружения в Беслане, идет работа по строительству школы на 500 мест, станций юных техников и юных натуралистов, имеется финансирование на медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение пострадавших в бесланском теракте.

В этом году финансирование получили еще три мероприятия: из резервного фонда правительства РФ выделено 150,2 млн рублей - на две дороги в Беслане и начало работ по созданию Мемориала в школе №1.