В Волгограде в День Неизвестного Солдата почтили память погибших воинов

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Офицеры и солдаты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде возложили цветы к Вечному огню памятника-ассамблеи "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в День Неизвестного Солдата. Об этом в пятницу сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Командование и военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа в Волгограде почтили память погибших советских и российских воинов в День Неизвестного Солдата. Солдаты и офицеры возложили цветы к Вечному огню памятника-ассамблеи "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", - сказал он.

Командование и гости мероприятия - представители администрации Волгоградской области, ветеранских организаций, воспитанники патриотических движений и центров - почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с войны и чьи имена остались неизвестными.

Память Неизвестного Солдата минутой молчания почтили на утренних построениях личного состава во всех соединениях и воинских частях ЮВО.

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Эта дата была установлена федеральным законом от 4 ноября 2014 года о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Инициатива установления памятного дня принадлежит представителям общественных организаций и движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечиванием их памяти. Дата была выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.