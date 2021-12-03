В Сочи сняли реверсивное движение на поврежденном оползнем участке федеральной трассы

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Реверсивная схема движения снята на выезде из Дагомыса на 162-м км федеральной трассы А-147, где в октябре оползень повредил дорогу. Вместе с тем реверс введен на 136-м км трассы, в районе спуска на поселок Головинка, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

В октябре этого года из-за оползня пострадал участок федеральной трассы. Там сделали временное дорожное покрытие.

"В ходе реализации аварийно-восстановительных работ на участках ЧС, пострадавших от оползневой активности на трассе А-147 в начале октября 2021 года, после завершения первого этапа (монтаж анкеров) снята реверсивная схема движения на 162-м км (выезд из Дагомыса в районе санаторий им. Семашко при движении из Сочи) и введена на 136-м км (на спуске в Головинку при движении в сторону Джубги)", - говорится в сообщении.

На 136-м км после монтажа анкеров специалисты строят подпорную стену. Завершение работ запланировано на 25 декабря, в это же время намерены снять реверс. На введенном участке дороги в районе Дагомыса предполагается еще один ввод реверса, примерно с 10 по 20 декабря. Это необходимо для монтажа и фиксации прижимных плит.