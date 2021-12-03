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На Украине обесточило 90 населенных пунктов из-за мокрого снега

Из них 86 во Львовской области

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Сложные погодные условия стали причиной отключения от электроснабжения 90 населенных пунктов в двух западных областях Украины. Об этом в пятницу сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

"Из-за осложнения погодных условий (мокрый снег) после срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 90 населенных пунктов в двух областях, в частности, во Львовской - 86, Закарпатской - четыре", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

По прогнозу синоптиков, в западных и северных областях Украины в течение дня вновь ожидаются сильные дожди и снег.

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