Рост заболеваемости ковидом в Приамурье за неделю превысил 5%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Количество жителей Амурской области, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за неделю выросло на 5%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства области.

"За 48-ю неделю прирост заболеваемости составил 5,1% - 88 случаев. Рост заболеваемости в регионе наблюдается с 38-й календарной недели. Суточный показатель 33,72 - выше среднего по РФ на 48,2% (22,75)", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в области выявлено 47 тыс. случаев заражения, 536 человек умерли. По данным регионального Минздрава, 67% заболевших - это неработающее население. Специалисты отмечают рост числа детей, заболевших COVID-19: на 50% выросло количество случаев среди малышей до шести лет, более чем на треть - от семи до 14 лет.

Ухудшение эпидобстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще семи муниципалитетах введена система QR-кодов.