МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником - Днем юриста, отметив важность стоящих перед работниками юстиции задач.

"Сегодня перед юридическим корпусом страны стоят серьезные, востребованные задачи, главные из которых разработка качественных проектов законов и подзаконных актов, совершенствование правоприменительной практики и противодействие коррупции, юридическое просвещение и подготовка квалифицированных специалистов, оказание бесплатной правовой помощи гражданам", - отмечается в поздравлении главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш труд требует глубоких знаний в сфере законодательства, умения применять их на практике, и, конечно, твердой приверженности незыблемым традициям отечественной юриспруденции, лучших представителей которой во все времена отличали честность и порядочность, беспристрастность и справедливость", - подчеркивается в послании Путина.

Глава государства отмечает, что этот праздник объединяет настоящих профессионалов - "тех, кто выбрал для себя сложную и исключительно важную работу, связанную с защитой законных прав и интересов граждан, укреплением российской государственности и демократических институтов, с обеспечением деятельности бизнеса, всех участников экономической жизни".

Особые слова благодарности Путин выразил ветеранам российской юстиции, посвятившим себя служению закону и являющимся достойным примером для молодого поколения. Он пожелал членам юридического сообщества успехов, здоровья и всего самого доброго.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, установленный указом президента от 4 февраля 2008 года. Его отмечают все работники юстиции, независимо от сферы их профессиональной деятельности: судьи, прокуроры, нотариусы, адвокаты, судебные приставы, ученые-правоведы, специалисты юридических служб коммерческих компаний.