Дорожники подготовили федеральные трассы Кабардино-Балкарии к зимнему периоду

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дорожники подготовились к зимнему сезону и обеспечили безопасность федеральных трасс Кабардино-Балкарии, особое внимание уделив проезду к горнолыжному курорту "Эльбрус", а также к туристическим направлениям по дороге к Уштулу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В рамках зимнего содержания дорожники освобождают федеральные трассы от снежных заносов и лавин, очищают проезжую часть от снега, а также борются с наледями и скользкостью. Помимо этого, расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, устраняют снежные валы на обочинах, а также очищают дорожные знаки, барьерное ограждение, светофоры и направляющие устройства", - говорится в сообщении.

В подготовке к зимнему периоду задействованы 52 единицы спецтехники, которая подключена к системе навигационно-диспетчерского контроля "Дортранснавигация" на базе системы ГЛОНАСС. Против зимней скользкости заготовлено более 17 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Как отмечается, особое внимание дорожники уделяют обеспечению безопасного проезда к горнолыжному курорту "Эльбрус" (А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус), а также популярным туристическим направлениям, к которым ведет трасса А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу. Для отслеживания температуры поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлены дорожные метеостанции. Сотрудниками ФКУ Упрдор "Кавказ" налажено круглосуточное взаимодействие с управлениями МЧС, ГИБДД и ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Специалисты проанализировали потенциально опасные участки автодорог в республике, где при возникновении неблагоприятных погодных условий возможны затруднения движения. Кроме того, провели мониторинг возможных маршрутов объездов и безопасных мест стоянок для автомобилей. Для дорожников и спецтехники оборудованы шесть отапливаемых помещений и четыре теплые стоянки.

ФКУ Упрдор "Кавказ" призывает автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях избегать обгонов по встречной полосе и резких торможений.

О трассах КБР

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится более 395 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики. Это трассы Р-217 "Кавказ", Обходы Пятигорска и Нальчика, А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу, А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус (направление Прохладный - Баксан км 0 - км 49), А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус (направление Баксан - Эльбрус км 0 - км 104).