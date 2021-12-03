В ЮАР выяснили, что омикрон-штамм не вызывает тяжелых форм заболевания у привитых

ПРЕТОРИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, однако тем, кто не сделал прививку, может грозить госпитализация. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

"Омикрон-штамм вызывает заболевание в легкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых", - отметил он на брифинге, который транслировался на портале Минздрава ЮАР.

Паахла сообщил, что ЮАР находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. "За последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло, - подчеркнул он. - Подъем нынешней волны намного круче, чем три предыдущие". По его словам, эпицентром распространения омикрон-штамма остается столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других частях страны.

"У нас есть подтвержденные данные о том, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку, - заявил Паахла. - Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него".

Касаясь происхождения омикрон-штамма, Паахла отметил, что впервые этот вариант коронавируса был выявлен в Ботсване. "Однако пока мы не знаем, каким образом и где он возник", - заметил министр.

Четвертая волна

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 11 535, по сравнению с 8 561 накануне. Наибольший прирост числа заразившихся продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 8 280, по сравнению с 6 168 за предыдущие сутки. Подавляющее большинство заболевших инфицированы омикрон-штаммом.

В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек, по сравнению с 119 днем ранее. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 44, что на 16 случаев больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 47 328.

За прошедшие сутки были сделаны 51 402 ПЦР-теста, доля положительных результатов достигла 22,4%, по сравнению с 16,5% накануне.

На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. На текущий день присутствие омикрон-штамма выявлено почти в 30 странах мира.