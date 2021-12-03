Новогодние утренники в школах и детских садах Москвы пройдут без родителей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новогодние утренники в детских садах и школах Москвы пройдут без присутствия родителей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции - одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей. Им предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции", - рассказал собеседник агентства.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 953 279 случаев заражения, из них 3 805 за предыдущие сутки. Выздоровели 1 779 716 человек, умерли 34 388. По последним данным федерального оперативного штаба, полностью вакцинацию в столице прошли 5 676 308 человек, коллективный иммунитет составляет 71%.