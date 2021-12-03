Международный фестиваль северной кухни "Вкус Арктики" пройдет в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный гастрономический фестиваль северной кухни "Вкус Арктики" пройдет в Москве 10-11 декабря, в эти дни состоится ужин Arctic Gala, во время которого можно будет увидеть, как шеф-повара готовят блюда северной кухни перед подачей на стол, шоу-программа в этническом стиле и двухдневный кулинарный онлайн-марафон арктической кухни Arctic Cuisine. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Народы Арктики, их национальная кухня красивы и самобытны. Людям, которые не бывали на Севере, обязательно стоит познакомиться с местными гастрономическими традициями, арктическим колоритом. Уверен, что фестиваль позволит привлечь внимание к нашим арктическим регионам, к жизни народов Крайнего Севера, станет важным вкладом в развитие арктического туризма", - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.

Фестиваль пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете, инициатором выступила Республика Саха (Якутия). В двухдневной деловой и гастрономической программе примут участие представители арктических стран, федеральных и региональных органов государственной власти, послы стран-членов Арктического совета, шеф-повара из лучших ресторанов арктических регионов России и зарубежья, а также кулинарные эксперты, туроператоры и рестораторы. Ключевые мероприятия программы, в том числе кулинарный марафон Arctic Cuisine и поединок блогеров, будут транслироваться в прямом эфире на сайте председательства России в Арктическом совете, Фонда Росконгресс, а также в сообществе фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

Во время марафона Arctic Cuisine оригинальные блюда северной кухни будут готовить опытные шеф-повара из ресторанов девяти арктических регионов России и стран-членов Арктического совета. Кульминацией второго дня фестиваля станет кулинарный поединок по арктической кухне "Шеф Версус ICE", на нем свои способности проявят известные российские блогеры, подготовленные опытными шеф-поварами Крайнего Севера. Кроме того, зрители смогут посмотреть трансляцию мастер-классов коренных малочисленных народов Арктики по приготовлению блюд на открытом огне, а гости фестиваля на площадке продегустируют приготовленные блюда.

В рамках деловой программы представители органов власти, отраслевых ассоциаций, туристского и ресторанного бизнеса обсудят вопросы сохранения и развития национальных кухонь народов, проживающих в Арктической зоне, а также способы привлечения туристов в эти регионы. Вечером 10 декабря в рамках деловой программы состоится иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala. В шоу-программе выступят якутский дуэт диджеев Uraan, исполнитель ненецкого эпоса родом с Ямала Хадри Окотэтто и другие артисты. В течение двух дней будет работать технологичная выставка Arctic Expo, где разместятся мультимедийные стенды-айсберги, раскрывающие особенности арктических регионов России и арктических стран.