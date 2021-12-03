В Крыму выявили минимальный за три месяца суточный прирост заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 419 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава. Это минимум с 3 октября, когда был зарегистрирован 421 случай заражения.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 2 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 5 451 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 867 человек, выздоровевших за весь период - 110 169.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, накануне выявили 431 заразившегося.

С 1 декабря благодаря снижению количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. С 15 декабря в регионе отменят самоизоляцию и вернут льготный проезд в общественном транспорте для вакцинированных в возрасте старше 60 лет. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.