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Минобрнауки назначило и.о. ректора РГГРУ им. Серго Орджоникидзе Юрия Панова

Приказ о назначении подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ назначило исполняющим обязанности ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) проректора по инновационной деятельности и молодежной политике вуза Юрия Панова, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"С 3 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе назначен Юрий Петрович Панов. Приказ о назначении подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым", - говорится в сообщении.

Панов окончил Харьковское высшее военное авиационное училище связи Минобороны СССР. Служил на инженерных и командных должностях в Вооруженных Силах СССР, имеет звание полковника. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Военная кибернетика, системный анализ, исследование операций, моделирование боевых действий и систем военного назначения".

Как указано на сайте вуза, должность ректора с 2018 года до назначения Панова занимал Вадим Косьянов.

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