Коэффициент распространения ковида в России снизился до 0,97

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу снизился и составил 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Красноярском крае, где он вырос до 1,04, и Санкт-Петербурге, в котором индикатор снизился до 1,24.

В Воронежской и Ростовской областях, а также в Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Свердловской области - 0,98, в Нижегородской - 0,96, в Московской - 0,94, в Москве - 0,91. В Самарской области показатель немного вырос и составил 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.